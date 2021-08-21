 

Китайцы оценили жест Путина на встрече с Меркель

21.08.2021, 15:40, Новости дня
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Подаривший канцлеру Германии Ангеле Меркель президент РФ Владимир Путин букет цветов приковал внимание китайских СМИ к себе.

Традиция российского лидера дарить цветы женщинам на официальных мероприятиях, вероятно, может рассказать о его характере, отметило издание Sohu, передает РИА «Новости».

Этот поступок показывает Путина как твердого и вежливого человека, которому «присуща романтика». «Эмоциональный интеллект дополняет его высокий IQ», – отметили в статье.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем провели переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД РФ Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову.



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