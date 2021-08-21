Стартуют продажи противоударных смартфонов Ulefone Armor 12 5G

Базовая стоимость новой модели противоударного смартфона Ulefone Armor 12 5G установлена производителем на уровне 400 американских долларов. Однако на старте продаж компания предоставила 500 гаджетов для промо-акции, в рамках которых данную версию аппарата можно купить всего за 200 «зеленых».

Акция продлится до 2 сентября. Впрочем, если данная модель смартфона будет пользоваться успехом, то указанной партии наверняка не хватит до последнего дня распродаж.

Всем остальным телефоны продадут по 280 долларов, отмечают в компании. Это чуть дороже, чем в первой партии, но все равно очень выгодно по сравнению с базовой стоимостью, которую покупатели увидят на ценниках уже третьего сентября.