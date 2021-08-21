 

Стартуют продажи противоударных смартфонов Ulefone Armor 12 5G

21.08.2021, 15:18, Новости дня
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Базовая стоимость новой модели противоударного смартфона Ulefone Armor 12 5G установлена производителем на уровне 400 американских долларов. Однако на старте продаж компания предоставила 500 гаджетов для промо-акции, в рамках которых данную версию аппарата можно купить всего за 200 «зеленых».

Акция продлится до 2 сентября. Впрочем, если данная модель смартфона будет пользоваться успехом, то указанной партии наверняка не хватит до последнего дня распродаж.

Всем остальным телефоны продадут по 280 долларов, отмечают в компании. Это чуть дороже, чем в первой партии, но все равно очень выгодно по сравнению с базовой стоимостью, которую покупатели увидят на ценниках уже третьего сентября.



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