На российский рынок вышла новая модель смартфона Huawei nova 8

Представители китайской компании Huawei объявили о начале продаж на территории РФ новой модели смартфонов nova 8. По словам менеджеров производителя, еще в этом году в РФ появится еще несколько версий Huawei nova.

На экране, размер диагонали которого составляет 6,67 дюйма, отображается картинка с разрешением 2340 на 1080 пикселей. При том частота смены кадров находится на среднем уровне – 90 Гц. А частота отклика на сенсорном экране достигает 240 Гц.

Установленный внутри процессор Kirin 820E имеет шесть ядер. Он изготовлен по технологии 7 нм. Также в конструкции смартфона использован графический ускоритель Mali-G57. Производительность у него по сравнению с предшественниками выше примерно на 30%, отмечают разработчики.