 

В АМКУ объяснили, почему не могут наказать “Эпицентр” за работу во время карантина

21.08.2021, 15:16, Новости дня
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“Для привлечения нарушителей к ответственности по ст. 15 закона “О защите от недобросовестной конкуренции” необходимо иметь подтверждение решением органа государственной власти или органа местного самоуправления, наделенного соответствующей компетенцией”, – отметили в релизе.

Единственным документом, подтверждающим для АМКУ виновность в совершении административного правонарушения и который был бы основанием для наказания, является решение (постановление) суда, вступившего в законную силу, подчеркнули в комитете.

АМКУ сослался на данные МВД, согласно которым полиция провела проверки 162 супермаркетов, в числе которых “Эпицентр” и “Новая линия”, и составила  94 протокола. О 286 админпротоколах сообщали и в мэрии Киева. Специалисты АМКУ изучили Единый государственный реестр судебных решений для выявления потенциальных нарушителей.

“По состоянию на 31 мая 2021 года не было обнаружено ни одного действующего решения суда о привлечении к ответственности ООО “Эпицентр К”, ЗАО “Новая Линия”, или ООО “Леруа Мерлен Украина”, или их должностных лиц”, – отметили в АМКУ.

Они добавили, что в связи с этим не имеют законных оснований для начала рассмотрения дел о привлечении субъектов хозяйствования к ответственности за нарушение конкурентного законодательства.

“Подчеркиваем: АМКУ не принимал решений об отсутствии нарушений конкуренции в деятельности сетей. Однако в случае вынесения на основе вышеупомянутых протоколов решений суда о наличии нарушения и после вступления их в законную силу, Комитет получит основания для начала дела о недобросовестной конкуренции. Напомним: за это нарушение штраф может достигать до 5% от дохода предприятия за год, предшествовавший нарушению”, – добавили в Антимонопольном комитете.

Контекст:

11 ноября 2020 года Кабинет Министров Украины решил ввести в стране “карантин выходного дня”. Он предусматривал, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине должны работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания должны были работать только навынос.

Магазины “Эпицентр” и “Новая линия” 12 ноября заявили, что будут работать в выходные и продавать продукты питания, средства гигиены, лекарства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты и корма.

В “Эпицентре” во время “карантина выходного дня” заявили, что объявляют 72-часовую пятницу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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