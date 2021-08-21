 

Греция завершила строительство забора на границе с Турцией. Он должен сдерживать поток мигрантов из Афганистана

21.08.2021, 15:16, Новости дня
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Кризис в Афганистане создал возможности для потоков мигрантов, поэтому Греция не может пассивно ждать. Пограничные войска Греции находятся в состоянии боевой готовности, отметил Хрисохоидис.

В Греции завершили расширение забора, который сначала был 12,5 км длиной, а также ввели новую автоматизированную электронную систему мониторинга.

По сведениям Reuters, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Афганистане. Эрдоган заявил, что Афганистан и Иран, ключевой маршрут для афганцев в Турцию, нужно поддержать, иначе новая волна миграции будет неизбежна.

Контекст:

В Афганистане ухудшилась ситуация с безопасностью на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. Из страны авиацией забрали уже более 8 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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