В оккупированном Крыму запустили в небо флаг Украины. Видео

Флаг запустили накануне Дня Независимости Украины возле замка Ласточкино гнездо, который расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на южном берегу Крыма.

Государственный символ прикрепили к синим и желтым воздушным шарам.

На видео, которые сняли очевидцы, видно, как флаг дополнительно украсили длинными лентами по краям.

“Оккупированный Крым в преддверии Дня Независимости Украины. Крым – это Украина”, – подписано аналогичное видео на странице в Twitter под названием Մιtαuskαs.

Оккупированный Крым в преддверии Дня Независимости Украины.

Крым – это Украина! * #СrimeaIsUkraine pic.twitter.com/6Ig5axvyaB

— * ιtαuskαs * (@A_Vit_) August 20, 2021

Контекст:

В этом году Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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