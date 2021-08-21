 

Анна Кузнецова: «Количество детских площадок в России должно превысить количество детей»

21.08.2021, 15:11, Разное
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила о необходимости кратно увеличить число детских площадок в стране. 

По её словам, в России наблюдается беби-бум и существующая в настоящий момент инфраструктура не готова принять всех желающих в случаях, когда в крупных жилых массивах могут проживать по несколько многодетных семей. Также она отметила, что у детей должна присутствовать возможность выбора для проведения досуга и выбора детской площадки.

«Сегодня тема детских площадок воспринимается по-другому, чем буквально 5-10 лет назад. Нам удалось добиться значительного прогресса. Сейчас детские площадки есть в каждом дворе, а в некоторых по две, но этого недостаточно. Некоторые из них могут быть заняты, а некоторые не нравится детям, на некоторые выстраиваются очереди. Избежать этого можно только в том случае, когда количество детских площадок в России превысит количество детей», – отметила детский омбудсмен.

Кузнецова добавила, что уже проводила беседы по этому вопросу с мэрами и главами регионов. Большинство из них поддерживают инициативу и готовы оперативно провести тендеры для увеличения количества таких комплексов.

«В городах и даже сёлах я нашла понимание со стороны муниципальных властей. Отдельные мэры даже благодарили, что именно детский омбудсмен внесла эту замечательную инициативу. У большинства из них уже сформирован список подрядчиков. Очень приятно видеть столь благодушное отношение», – подчеркнула она.

Предложение Кузнецовой войдёт в народную программу «Единой России».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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