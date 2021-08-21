 

Welt – левый политик призвал отправить немецкое правительство в отставку за афганский провал

21.08.2021, 15:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После того, что произошло в Афганистане, внешнеполитический спикер левых Грегор Гизи призвал отправить всё немецкое правительство в отставку, пишет Welt. По его словам, такой провал, такая катастрофа недопустима. Пусть нынешние власти временно исполняют свои обязанности вплоть до выборов в бундестаг, не принимая никаких законов и серьёзных кадровых решений, а потом уже можно будет избрать нового канцлера, предлагает он.

Колоссальный просчёт спецслужб привёл к тому, что в правительстве Германии решили, что у них есть большой запас времени (для урегулирования ситуации в Афганистане. — ИноТВ). Теперь же звучат призывы к отставкам со стороны СвДП, левых и зелёных. В первую очередь Хорста Зеехофера, Хайко Мааса и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. И есть ещё одно очень необычное, я бы сказал, жёсткое требование от Грегора Гризи, политического спикера левых. По его словам, в отставку должно уйти всё правительство Германии.

ГРЕГОР ГИЗИ, внешнеполитический спикер левых: Первое, что должно произойти: правительство должно уйти в отставку. Немедленно. Всё правительство. Потому что такой провал, такая катастрофа недопустимы. Пускай нынешнее правительство временно исполняет свои обязанности, но в отличие от избранного правительства у него будет другой статус.

Такое временное правительство не сможет принимать новые законы или серьёзные кадровые решения, а также никаких решений, которые бы обязывали к чему-то будущее правительство. После выборов в бундестаг нам нужно будет избрать нового канцлера. А до этого момента правительство будет только временно выполнять свои обязательства.

Дата выхода в эфир 20 августа 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.07 / Польский журналист – Германия — сомнительный друг США

08.12 / Ouest-France – Аргентина ввела «налог на богатство», раскритикованный оппозицией

13.08 / США запретили чартерные авиарейсы на Кубу

18.11 / Опубликовано видео с задержанным экс-губернатором Менем

16.05 / Джапарова: Ключевое чувство украинцев в оккупированном Крыму – отчаяние

19.08 / Жданов: Если Путин спасет Лукашенко – “бацька” станет послушным, как агнец божий

10.03 / Справка о COVID-вакцинации для путешествий будет бесплатной для украинцев – Ляшко

07.07 / В ООН назвали удар США по Сулеймани «произвольным убийством»

19.07 / В Австрии начали обучать собак находить людей с COVID-19 по запаху

30.04 / Самолет рейса Тюмень – Сочи вынужденно сел в Самаре из-за пассажира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика