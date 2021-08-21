Штаны и юбки удлиняют силуэт: модный блогер рассказывает, как женщинам ниже среднего роста правильно подобрать одежду

Женщинам, чей рост ниже среднего, сложнее выбрать для себя модную одежду. Не секрет, что дизайнеры ориентируются на стандарт 165-168 см. Конечно, выбранные модели можно подогнать по фигуре: укоротить, подшить, подвернуть штанины и рукава. Однако со всеми этими ухищрениями теряются пропорции идеального силуэта.

Модная блогерша из Великобритании Элли Мей тоже имеет не совсем стандартную фигуру. Девушка не обладает высоким ростом, но при этом имеет достаточно плотное телосложение. Тем не менее наша сегодняшняя героиня всегда находит способы выглядеть женственно и привлекательно. Элли делится с невысокими девушками своими секретами.

Длинные юбки с разрезом

Юбки прямого кроя с разрезом от бедра идеально удлиняют ноги. В арсенале у Элли достаточно юбок и платьев с разрезом. Модница нашла главное условие идеальной длины: скрыть самую широкую часть голени. Если вам удастся отыскать такую юбку с разрезом, смело пополняйте ею свой гардероб. Завышенная тали позволит вам носить кроп-топ контрастного оттенка.

Монохром

Чтобы не дробить фигуру на несколько отдельных сегментов, Элли составляет монохромные образы. Летом аутфит в одном цветовом исполнении можно составить из платьев и комбинезонов, в остальное время года – из трикотажа и брючных костюмов.

Платья с высокой талией

Силуэт ампир особенно лестен для девушек с небольшим животиком. Также высокая линия талии зрительно удлиняет ноги и в целом вытягивает фигуру по вертикали.

Высокая посадка

Если вы хотите носить юбки, брюки и джинсы, ориентируйтесь на модели с высокой посадкой. Так ваши ноги получат продление на несколько сантиметров.

Незастегнутый пиджак

Элли не боится носить короткие юбки с небольшим разрезом на бедре. Девушка выбирает высокую посадку и надевает в тандеме с юбкой пиджак прямого кроя. Блогерша не застегивает верхний слой, чтобы в центре фигуры образовалось две вертикальные линии. Трюк с незастегнутым пиджаком можно использовать каждый раз, когда вы хотите выглядеть чуточку стройнее и выше.

Ремни и пояса

В целом Элли не любит чересчур мешковатую одежду – модный оверсайз превращает фигуру девушки в шар. Но если наша героиня надевает платья полуоблегающего силуэта, она украшает их контрастным ремнем или поясом. Акцент на талии позволяет казаться стройнее.

Трюк с контрастным ремнем девушка проделывает и тогда, когда хочет надеть короткие шорты или платье выше колен.

Маленькие сумки

Блогерша знает, что большие сумки будут смотреться в ее образах слишком непропорционально. Более лестными аксессуарами являются сумки маленьких и средних размеров. На их фоне миниатюрная женщина кажется гигантом.