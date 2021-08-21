Остатки ламината можно использовать для отделки подоконников и откосов: умная идея поможет сэкономить круглую сумму

Красивые оконные и дверные откосы могут сделать интерьер квартиры более привлекательным. Оформляются такие проемы в доме по-разному. К примеру, если пол при ремонте отделывался ламинатом, для облицовки подоконников и откосов можно использовать остатки именно этого материала.

Что понадобится

Для облицовки откосов по этой технологии будут нужны:

остатки ламината;клей строительный;универсальный клей в тюбике;линейка;электролобзик;малярный скотч;порожек угловой для полов, отделанных ламинатом.

Использовать ламинат для отделки откосов стоит только в том случае, если его цвет гармонично вписывается в общую цветовую гамму интерьера.

Подготовка

Возьмите оставшуюся ламель ламината, протрите ее от пыли и грязи. Измерьте длину вашего подоконника. Обрежьте ламель до нужной длины.

Уберите выступающую часть системы замка шип/паз. Снимите старый подоконник с окна. Удалите из проема пыль. Сделайте примерку ламели. При необходимости подрежьте ее.

Подоконник из ламината

Возьмите клей-пену или любой другой надежный клей для бетона. Подойдет и универсальный. Нанесите клей на подоконник. Уложите раскроенную ламель и плотно прижмите ее.

Поставьте сверху что-нибудь тяжелое. Оставьте ламель в таком состоянии до полного высыхания клея. Время высыхания смотрите в инструкции от производителя.

Отделка откосов

Измерьте откосы проема окна вверху и по бокам. Точно таким же образом, как для подоконника, раскроите ламели. Приклейте элементы облицовки к откосам вверху и по бокам с помощью клея-пены. На время высыхания клея дополнительно закрепите ламели в проеме полосками скотча. Вверху можно также использовать скотч.

Проем двери

Точно таким же образом можно отделать ламинатом в доме и проем двери. Тонкую железную раму самой двери при этом стоит закрыть, к примеру, уголком-порогом, вырезав элементы необходимой длины. В данном случае для приклеивания лучше использовать не клей-пену, а надежный универсальный клей из тюбика.

Порогами также можно отделать внешние края откосов подоконника. В этом случае дизайн проема будет смотреться завершенным. Порог на края также наклеивается с помощью универсального клея и закрепляется полосками скотча.

Полезный совет

Чтобы проемы в доме, отделанные ламинатом, выглядели аккуратно, раскрой материалов нужно производить максимально точно.

В процессе облицовки периодически следует делать примерку. Все стыки в облицовке должны быть максимально плотными. В противном случае красиво отделать откосы окна и дверей не получится.