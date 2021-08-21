 

Подавший сигнал бедствия самолет штатно сел в Шереметьево

21.08.2021, 14:46, Новости дня
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Сообщивший о бедствии самолет, направлявшийся из Волгограда в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, рассказал источник в экстренных службах.

«Самолет рейсом Волгоград – Москва штатно приземлился в аэропорту Шереметьево», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, летевший из Волгограда в Москву пассажирский самолет подавал сигнал бедствия в воздухе.



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