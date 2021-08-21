Польша обвинила Россию в миграционном кризисе на границе страны

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией.

Блащак написал в Twitter, что «проблема на границе – это грязная игра (президента Белоруссии Александра) Лукашенко и Кремля», передает РИА «Новости».

Он также заявил, что белорусские силовики намеренно повредили ограждение на границе с Польшей.

«Повреждение ограждения – это также результат деятельности спецслужб», – написал министр, проиллюстрировав свою публикацию фотоснимками ограды из колючей проволоки.

Также Блащак резко раскритиковал депутатов оппозиции, которые пытались доставить мигрантам спальные мешки и провизию.

«Депутаты оппозиции и их спектакль на границе вписываются в сценарий Лукашенко. Не будьте политическими идиотами. Опомнитесь», – указал он.

В данный момент несколько десятков нелегальных мигрантов заблокированы на границе у польской деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Мигранты нелегально пытались перейти в Польшу из Белоруссии, но пограничники обеих стран окружили их кордонами.

По данным польских пограничников, с начала августа нелегально перейти границу со стороны Белоруссии пытались 2,1 тыс. человек, тогда как за весь прошлый год их было 120.

Ранее заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что ситуацию с кочующими на границе беженцами спровоцировал Лукашенко.

До этого официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский обвинил Варшаву в попытке насильно выдворить на белорусскую территорию большую группу беженцев, среди которых в основном граждане Афганистана.

По данным МВД Польши, с начала августа на границе с Белоруссией произошло 2 тыс. 100 попыток нелегального проникновения в Польшу. Пограничники предотвратили 1 тыс. 342 попытки пересечения границы, в итоге 758 иностранцев задержаны и помещены в закрытые центры.