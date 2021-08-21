 

Меркель заявила об отсутствии острой террористической угрозы из Афганистана

21.08.2021, 14:46, Новости дня
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На данный момент острой террористической угрозы из Афганистана для других стран нет, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на предвыборном мероприятии в Берлине.

Меркель заявила, что «после завершения миссии по эвакуации нужно будет говорить, что было достигнуто, а что нет в Афганистане», и на данный момент «нет острой террористической угрозы со стороны «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) или исламистских сил для других стран из Афганистана», передает РИА «Новости».

«Однако наша миссия имела более глобальные цели, мы хотели обеспечить как можно большему числу людей в Афганистане свободную, хорошую жизнь, прежде всего женщинам и девочкам (…) И нужно сказать, что это не удалось. Об этом нужно говорить», – добавила канцлер.

Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам пришлось сжечь американские флаги.



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