Эксперт рассказал россиянам, как спасти аккумулятор смартфона от быстрого износа

О том, как правильно использовать аккумулятор смартфона, чтобы он прослужил долго, рассказал руководитель компании TelecomDaily Денис Кусков.

Прежде всего, надо бы отказаться от привычки заряжать батарею смартфона в некомфортных условиях. Речь идет не только о сверхмощных зарядных устройствах, но и в привычке подключать мобильник к розетке при низких температурах воздуха или, что еще хуже, оставлять его часами лежать под солнечными лучами.

Заряжайте аккумулятор при средней комнатной температуре, советует эксперт. Не нужно зимой носить его в кармане верхней одежды, где холодно, и там же подключать к зарядной батарее. Также не ставьте на зарядку мобильник, оставляя его на подоконнике с солнечной стороны или на панели у лобового стекла автомобиля.