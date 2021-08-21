Во Львовской области спасатели сняли с железнодорожного вагона травмированную девушку
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Информацию о происшествии спасатели получили около 19.00.
“Девушка находилась на вагоне-цистерне, который стоял на железнодорожной станции. К месту происшествия прибыли спасатели. С помощью выдвижной лестницы, веревки и твердых носилок они сняли пострадавшую и передали медикам”, – отметили в ГСЧС.
В результате поражения током состояние девушки средней степени тяжести. Она находится в реанимации Самборской центральной районной больницы.
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