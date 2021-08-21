 

День Независимости Украины. В Управлении госохраны предупредили о запрете полетов на время праздничных мероприятий

21.08.2021, 14:22, Новости дня
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“Уважаемые пилоты и владельцы беспилотных летательных аппаратов! Напоминаем о запрете полетов на время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины независимости Украины”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/udoukyiv/posts/1974550092702128

В это время будет осуществляться мониторинг воздушного пространства с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

“Будьте ответственными, не подвергайте свою технику, себя и окружающих опасности”, – добавили в управлении.

Полная карта зон запретов и ограничений использования воздушного пространства опубликована на сайте Государственной авиаслужбы Украины.

Контекст:

В этом году Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости.

Акт провозглашения независимости Украины был принят 24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного совета УССР.

На всеукраинском референдуме 1 декабря того же года решение о провозглашении независимости поддержали 90,32% украинцев. Явка составила 84,18%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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