Украинские спасатели перешли на усиленный режим несения службы
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Усиленную службу спасатели будут нести до 9.00 25 августа.
“В этот период осуществляется усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание будет уделено объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия, а также в международных аэропортах Борисполь и Киев”, – уточнили в релизе.
По всей стране дежурят около 8600 спасателей и 2800 единиц техники ГСЧС. Почти 700 спасателей и 110 единиц техники задействованы на праздничных мероприятиях.
“Организовано дежурство девяти воздушных судов, из них один самолет и два вертолета – в аэропорту Киев. В готовности находится 28 пиротехнических расчетов”, – добавили в ГСЧС.
Контекст:
Украина обрела независимость 24 августа 1991 года. В этом году страна будет отмечать ее 30-ю годовщину.
В Украине по случаю Дня Независимости пройдет более 300 культурных акций. Об этом 17 августа сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Минкульт создал цифровую карту со всеми мероприятиями, организованными в Украине ко Дню Независимости.
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