 

Украинские спасатели перешли на усиленный режим несения службы

21.08.2021, 14:22, Новости дня
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Усиленную службу спасатели будут нести до 9.00 25 августа.

“В этот период осуществляется усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание будет уделено объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия, а также в международных аэропортах Борисполь и Киев”, – уточнили в релизе.

По всей стране дежурят около 8600 спасателей и 2800 единиц техники ГСЧС. Почти 700 спасателей и 110 единиц техники задействованы на праздничных мероприятиях.

“Организовано дежурство девяти воздушных судов, из них один самолет и два вертолета – в аэропорту Киев. В готовности находится 28 пиротехнических расчетов”, – добавили в ГСЧС.

Контекст:

Украина обрела независимость 24 августа 1991 года. В этом году страна будет отмечать ее 30-ю годовщину.

В Украине по случаю Дня Независимости пройдет более 300 культурных акций. Об этом 17 августа  сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Минкульт создал цифровую карту со всеми мероприятиями, организованными в Украине ко Дню Независимости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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