“Миллион проблем”. Кулеба заявил о силах, не заинтересованных в успешной эвакуации украинцев из Афганистана

По его словам, каждый вылет самолета из аэропорта Кабула связан с решением “миллиона проблем, начиная от того, как обеспечить, чтобы именно те граждане, которые должны попасть на борт, туда попали, завершая банальной буксировкой самолета”.

“Аэропорт по сути разделен на две части – гражданскую и военную. Американцы контролируют военную часть. Службы хаотичны, дозаправка, подзарядка, буксир. Миллион проблем! И у меня сидят люди, которые занимаются решением этого миллиона проблем для того, чтобы самолет взлетел. Поэтому когда он взлетит и оставит афганское воздушное пространство, мы с удовольствием об этом сообщим”, – сказал министр.

Он отметил, что ситуация в Афганистане “очень хрупкая”, призвал сохранять спокойствие и не распространять информацию об украинских самолетах до тех пор, пока они не покинут воздушное пространство этой страны.

“Сейчас мы работаем над дальнейшей эвакуацией. Никто не брошен на произвол судьбы, никто не забыт. Я, пользуясь случаем, еще раз призываю всех обращаться в посольство Украины в Таджикистане или в посольство Украины в Пакистане, оставлять свои контактные, паспортные данные, где вы находитесь, если вы хотите попасть на эвакуационный рейс. Мы систематизируем все списки и при первой же возможности ориентируем людей, куда и когда им надо прибыть для того, чтобы оставить Афганистан”, – отметил министр.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. Из страны авиацией забрали уже более 8 тыс. человек.

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