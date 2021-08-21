 

Daily Sabah – «неуважение и бесчеловечность» — в сети возмутились футболками с изображением падающих с самолёта афганцев

21.08.2021, 14:16, Новости дня
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Пользователи в социальных сетях возмутились футболками с изображением афганских беженцев, падающих с взлетающего самолёта США, которые появились в продаже в нескольких интернет-магазинах одежды, пишет Daily Sabah. Создателей дизайна обвинили в «неуважении и бесчеловечности», сочтя, что они хотят нажиться на боли и страданиях афганского народа.


Twitter

«Бизнес есть бизнес», — утверждают некоторые предприниматели, не стесняющиеся прибегать к шокирующим способам для повышения продаж. Как пишет Daily Sabah, несколько интернет-магазинов подверглись критике за продажу футболок, на которых изображены афганцы, падающие с взлетающего самолёта. 

Речь идёт о футболках, появившихся в нескольких интернет-магазинах одежды, таких как TShirt At Low Price и Tee4Sport. На них нанесены надпись Kabul Skydiving Club Est. 2021 («Кабульский клуб парашютистов, основан в 2021-м») и рисунок, повторяющий снимок, на котором двое беженцев падают с взлетающего самолёта США в международном аэропорту Кабула имени Хамида Карзая при попытке сбежать из Афганистана.

В описании товара на сайтах продавцы утверждают, что он «стал вирусным в интернете». По их словам, футболка подойдёт тем, кто «увлекается парашютным спортом, прыжками с парашютом, и тем, кто любит прыгать с самолёта». «В политическом аспекте это имеет собственное значение, но, в конце концов, всё зависит от того, как вы к этому относитесь», — утверждают производители.

Тем не менее пользователи в социальных сетях возмутились подобным дизайном, обвинив создателей футболок в «неуважении и бесчеловечности».

«Пока афганцы бегут и цепляются за самолёты от отчаяния, кто-то решил извлечь выгоду из боли и страданий с помощью этой отвратительной футболки», — сказала старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра «Атлантический совет»* Холли Дагрес.

В ответ на негативную реакцию создатели футболок, которые сейчас продаются по меньшей мере на десяти сайтах, отметили, что «искренне сопереживают и сочувствуют ужасной гибели двух человек, упавших с самолёта», пишет Daily Sabah.

* Атлантический совет (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.



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