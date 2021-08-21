Афганская правозащитница – если бы Байден подождал месяц, можно было бы прийти к соглашению с «Талибаном»

Правозащитница, политик и участница переговорной группы афганского правительства с «Талибаном» Фавзия Куфи считает, что президент Джо Байден «выбрал неудачный момент» для вывода войск. Он не дождался политической сделки и лишил Кабул всех рычагов влияния. Как сказала активистка The Guardian, отложи США свой уход хотя бы на месяц, на переговорах можно было бы прийти к соглашению, и теперь многие афганцы «больше не будут доверять» Америке.



Reuters

Если бы президент США Джо Байден отложил вывод войск из Афганистана хотя бы на месяц, это бы существенно изменило результаты мирных переговоров с «Талибаном»*, сказала в интервью The Guardian правозащитница Фавзия Куфи.

По мнению активистки и первой женщины — вице-спикера Национальной Ассамблеи Афганистана, которая выступала членом переговорной группы афганского правительства, уход Америки лишил Кабул и Вашингтон всех рычагов влияния на талибов.

«Афганистан стал жертвой следующих друг за другом ошибок», — считает Куфи.

Как считает правозащитница, «президент Байден мог отложить (вывод войск. — ИноТВ) и дождаться политического урегулирования — хотя бы даже на месяц, просто чтобы сначала они пришли к политическому соглашению». Куфи полагает, что в ходе переговоров в Катаре стороны могли прийти к сделке и поспешный уход Америки из Афганистана «напрасно поставил под угрозу жизни куда большего числа людей».

«Мы все хотим, чтобы международные силы ушли. Как ни посмотри, иностранные силы, защищающие твою страну, — это нестабильно и нелогично. Но момент США сейчас выбрали неудачный — прямо посреди переговоров, до того как мы пришли к соглашению», — объяснила политик.

Также, по словам Куфи, отмена ограничений ООН на разъезды представителей «Талибана» для того, чтобы они смогли участвовать в переговорах в Дохе, была реализована непродуманно, поскольку они смогли отправиться в Китай, Россию, Иран и Турцию и «укрепить свои позиции». «Поэтому я думаю, что мир должен очень внимательно наблюдать за тем, как разворачивается ситуация, чтобы убедиться, что никто им не предоставит карт-бланш, пока они игнорируют права человека», — отметила Куфи.

Правозащитница, которая сейчас находится в своём доме в Кабуле и на которую было совершено уже два покушения, говорит, что, хотя и не прочь вывезти семью в безопасную страну, не хочет уезжать за рубеж надолго, несмотря на угрозу её жизни. При этом Куфи поделилась опасениями за афганских женщин и девочек. «Женщины чувствуют, что их бросили, мужчины это чувствуют. Женщины чувствуют, что их предали. Мировые лидеры не были честны в своих словах», — поделилась политик.

При этом, как призналась Куфи, она возлагает на соотечественниц большие надежды: «Женщины сильны и всё ещё могут стать движущей силой перемен в Афганистане. Они хотят внести свой вклад в улучшение Афганистана, помочь построить свою страну, и на этот раз всё по-другому. Они способны улучшить ситуацию. Они непричастны к разрушению своей страны, но являются частью её восстановления».

По словам Куфи, она не знает, что будет дальше. В своих официальных заявлениях «Талибан» утверждает, что всё будет иначе. Живя в Катаре во время переговоров, политические лидеры движения могли наблюдать исламский эмират, в котором женщинам разрешено учиться и участвовать в политике. Однако обещания верхушки могут разниться с тем, что делают солдаты на местах, полагает правозащитница.

«Люди очень обозлены и разочарованы, и многие из них больше не будут доверять США после вывода их войск и того, как это было организовано. Но также помните, что это (госсекретарь США. — ИноТВ) Джон Керри приехал в 2014 году в Кабул, вмешался и сделал Ашрафа Гани президентом», — рассуждает Куфи.

На её взгляд, сейчас трудно предсказать, что ждёт Афганистан. В лучшем случае в стране будет создано инклюзивное правительство, в котором будут представлены все люди Афганистана, и будут проводиться выборы, в которых смогут участвовать и женщины, и все социальные группы. В худшем — международное сообщество «повернётся спиной» и «исламский эмират «Талибана» будет способен вновь превратить страну в место боли и страданий».

«Я могу лишь оставаться здесь и сражаться за нашу страну, её женщин и мужчин», — резюмировала правозащитница.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.