 

Insider – экс-капитан женской сборной Афганистана призвала спортсменок сжечь свою форму — чтобы спастись от талибов

21.08.2021, 14:16, Новости дня
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На фоне захвата власти талибами экс-капитан футбольной сборной Афганистана Халида Попал призвала своих коллег-спортсменок сжечь форму, а также удалить из интернета все следы того, что они когда-то играли в эту игру, пишет Insider. По её словам, она всегда ратовала за то, чтобы женщины отстаивали свои права, однако в сложившихся обстоятельствах спортсменкам лучше подумать о своей безопасности.


Reuters

Бывший капитан женской сборной Афганистана по футболу Халида Попал призвала женщин-игроков сжечь свою форму и убрать из социальных сетей все следы того, что они когда-либо занимались спортом, пишет Insider.

«Сегодня я призываю их удалить свои имена, удалить свои личные данные, удалить свои фотографии ради собственной безопасности. Я даже призываю их сжечь или каким-либо другим образом избавиться от формы сборной», — сказала она в интервью агентству Reuters.

Попал также добавила, что она всегда ратовала за то, чтобы женщины ничего не боялись и не стеснялись общественного взора. Однако в сложившихся обстоятельствах она считает, что спортсменкам лучше позаботиться о собственной безопасности и стереть все следы своей деятельности в интернете, чтобы избежать проблем.

«Мне, как активистке, которая не осталась в стороне и делала всё возможное, чтобы добиться этого и стать игроком женской национальной сборной, больно такое говорить, — сообщила Попал. — Я делала всё, чтобы заслужить этот значок на груди, чтобы иметь право играть и представлять нашу страну. Мы так сильно этим гордились».

Но радовалась она недолго. Попал начала получать смертельные угрозы вскоре после того, как высказалась о талибах* по телевидению будучи директором женской национальной футбольной ассоциации. В итоге в 2016 году она бежала из Афганистана и попросила убежища в Дании.

«Я призываю всех женщин оставаться сильными. Вместе женщины способны на многое, — сказала Попал в интервью агентству AFP в 2018 году. — Мужчины считают, что наша игра в футбол — это оскорбление их чести; по их мнению, женщины должны заниматься стряпнёй и мыть посуду».

По словам Попал, футболистку и её подруг называли проститутками за то, что они участвовали в спортивных состязаниях. Спортсменка также рассказала, как она пыталась вдохновить женщин на борьбу против угнетателей.

«Женщины — это как рука. Если ты одна, как один палец, ты не будешь достаточно сильной. Два пальца — тоже мало, — объяснила она. — Мы должны действовать сообща, кулаком. И если кто-нибудь встанет у нас на пути, им в лицо прилетит именно кулак».

Женщины-активистки, которые застряли в Афганистане, опасаются за свою жизнь из-за прихода к власти «Талибана»*. 27-летняя мэр и активистка Зарифа Гафари сказала на этой неделе, что талибы обязательно «придут за такими людьми, как она, и убьют её».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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