 

Алиса Теплякова вызвала Грету Тунберг на дебаты об украденном детстве

21.08.2021, 14:11, Разное
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9-летняя москвичка Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ и зачисленная на платное отделение психологического факультета МГУ, записала в TikTok публичное обращение к шведской активистке Грете Тунберг. Девочка вызвала шведскую коллегу на дебаты об украденном детстве, заявив, что Грета всего лишь эксплуатирует имидж жертвы для достижения политического капитала.

«Дорогая Грета, несколько лет назад ты выступила с трибуны ООН, заявив, что у тебя украли детство. Якобы это сделали нефтяные корпорации и их лоббисты в правительстве. Знаешь, у кого на самом деле украли детство? Его украли у несчастных афганских школьников, которые вместо математики будут изучать Коран. Украли у детей Ливии и Донбасса. Украли у ребят Ирака и Сирии, чьи школы попросту разбомбили американцы. Если хочешь поговорить об украденном детстве, то мне есть что сказать на эту тему. Давай встретимся до 1 сентября, пока у меня не начались пары, и поговорим об этом», – говорит Алиса Теплякова в своём ролике.

Грета Тунберг уже отреагировала на заявление Алисы, сказав, что спросит у родителей, можно ли ей будет принять участие в таких дебатах. Также шведская экоактивистка заметила, что у неё довольно плотный график: в момент публикации ответа она вела корпоратив компании по производству солнечных батарей в Дубае, а на следующий день должна была лететь в Рим, где в её честь дал приём один из представителей семьи Колонна. В качестве наиболее вероятного места встречи с российской визави Грета Тунберг назвала виллу на берегу озера Комо либо Гавайские острова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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