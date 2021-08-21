Какие пуловеры будут в моде осенью: тенденции, фасоны, цвета

Женщины любят трикотажные пуловеры из-за характерного V-образного выреза на груди. Этот элемент позволяет шее выглядеть длиннее, а талии – тоньше. Не за горами первые осенние дни. Самое время подумать об утеплении и присмотреть несколько модных обновок. Рассказываем, какие пуловеры будут актуальны этой осенью и как вписать их в свой гардероб.

Оверсайз

Прежде чем покупать новый пуловер, вам следует определиться с фасоном. Просторную модель оверсайз следует носить тем, кто желает скрыть небольшой объем в области талии. Помните, что к объемному пуловеру лучше всего подходят джинсы и юбки прямого кроя. Также к такому изделию можно надеть укороченные скинни.

Нынешние пуловеры оверсайз зачастую носятся спущенными на одно плечо. Так образ становится более женственным и элегантным. Чтобы не виднелись бретели нижнего белья, носите бюстгальтер или топ бандо. Также под низ трикотажного изделия вы можете надеть топ в бельевом стиле на тонких бретелях.

Полуприлегающий силуэт

Пуловеры полуприлегающего силуэта тоже будут актуальны этой осенью. В основном это будут удлиненные модели из цветного мохера. Такие можно смело надевать на ответственные мероприятия в тандеме с кожаной или атласной миди-юбкой.

А вот матовый низ из шерсти будет смотреться с мохеровым верхом несколько банально. Если вы планируете надевать мохеровый джемпер на прогулку, тогда его можно сочетать с любимыми джинсами ботильонами.

Расцветки

Актуальные пуловеры могут иметь как холодные пастельные, так и традиционные осенние расцветки. Выбирайте то, что впишется в ваш базовый гардероб и подойдет вам о цветотипу. Среди теплых тонов особняком стоят беж, коричневый, верблюжий, оранжевый и песочный оттенки. Среди холодных – бледно-розовый, сиреневый, лавандовый, голубой и мятный. Популярны белые и молочные пуловеры, которые облагородят любой образ.

Принты

Среди трендовых принтов – разноцветные полосы, которые могут быть широкими и контрастными или узкими, плавно переходящими друг в друга. Идеальным разноцветным пуловером будет тот, в котором собрано не более трех основных оттенков.

Ажурная вязка

Крайне популярна в этом сезоне будет ажурная вязка. Узоры на удлиненных пуловерах сделают ваш образ особенно романтичным. Здесь полет фантазии дизайнеров не знает границ.

Вы можете выбрать изделие с ажурными рукавами без резинки длиной три четверти, можете отдать предпочтение традиционным косам, ромбам или отделке по низу пуловера. Очень красиво и оригинально смотрятся модели с волнами (в том числе горизонтальными), дорожками из листьев или сеточками с листьями. Осенью такие узоры наиболее актуальны.

Многослойные образы

V-образный вырез позволяет записать пуловер в список идеальной одежды для составления многослойных образов. Вы можете надевать под них бра и топы в бельевом стиле, водолазки и рубашки. Также можно дополнять образ красивым ремнем, палантином или шейным платком.

Бижутерия

Чтобы еще больше вытянуть силуэт и уравновесить пропорции фигуры, предлагаем вам обратить внимание на изящные стильные ожерелья. Отдавайте предпочтение трендовым многоярусным украшениям, которые аккуратно помещаются в вырез пуловера.