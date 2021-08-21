Лосось в апельсиновой глазури – легкий и сытный ужин за 30 минут

Как вкусно поужинать, не задумываясь о калориях? Вариантов наверняка много, и один из них – лосось в апельсиновой глазури. Это будет легкий и сытный ужин, на приготовление которого уйдет лишь полчаса.

Чем полезен лосось

Это один из самых полезных и питательных продуктов питания. Помогает бороться с лишним весом. Хорошо насыщает и дарит длительное ощущение сытости, ускоряет обменные процессы. Препятствует отложению жиров и образованию целлюлита, улучшает состояние кожи.

Красная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые приносят пользу организму. Они помогают бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями глаз и различными воспалительными процессами. В лососевых много калия, который помогает контролировать артериальное давление, а значит, снижает риск развития инсульта.

Красный цвет лососю придает астаксантин, который является мощным антиоксидантом. Это вещество в сочетании с омега-3 жирными кислотами защищает мозг и нервную систему. Рыба богата йодом, который полезен для щитовидной железы, принимающей участие в обменных процессах.

Лосось рекомендуется есть каждую неделю, чтобы была ощутимая польза для здоровья.

Советы по приготовлению

Лосось в апельсиновой глазури приготовить очень легко. Кроме самой рыбы потребуется совсем небольшое количество ингредиентов. Это сок апельсина, мед, чеснок, тимьян, тамири, соль и перец, растительное масло, немного крахмала. Лучше всего подойдет масло авокадо.

Перед обжариванием лосося необходимо раскалить растительное масло на сковороде на среднем или сильном огне. Обжаривать рыбу следует с каждой стороны не более 3-4 минут на среднем огне. Лучше всего взять чугунную сковороду, к которой рыба не будет приставать.

Крахмал, который потребуется для приготовления глазури, нужно предварительно смешать с водой. Следует помнить, что глазурь в процессе охлаждения будет продолжать густеть. Не стоит останавливаться только на этой глазури. С соусами для лосося можно бесконечно экспериментировать – например, сделать цитрусово-имбирный соус.

Приготовление легкого ужина

Количество ингредиентов:

2 столовые ложки масла авокадо;примерно 200 г филе лосося;сок одного апельсина;2 зубчика чеснока;2 столовые ложки меда;2 столовые ложки соуса тамари;1 чайная ложка измельченного тимьяна;1/2 чайной ложки крахмала;1 чайная ложка воды;соль;перец.

Порядок действий

Промокнуть филе рыбы бумажным полотенцем. Посолить и поперчить.Положить куски лосося на прогретую с маслом сковороду и обжарить с двух сторон.Пока жарится рыба, смешать воду и крахмал. Отставить в сторону.Обжаренный продукт переложить на тарелку.Убавить огонь, обжарить измельченный чеснок (достаточно полминуты). Вылить сок апельсина, положить мед, соус тамари, тимьян и разведенный крахмал. Тщательно перемешивать в течение 1-2 минут, пока смесь не загустеет.Вернуть лосось на сковороду, полить приготовленным соусом.

Подавать лосось можно с разными гарнирами:

брокколи, приготовленной на пару;шпинатом, обжаренным с чесноком;китайской листовой капустой, обжаренной с имбирем и чесноком;цукини с пармезаном;рисом.