В Китае показали учения с новыми неядерными ракетами

Китай продемонстрировал учения ракетных войск Народно-освободительной армии, в ходе маневров были испытаны ракеты нового типа, сообщило Центральное телевидение Китая.

Учения провели в пустыне на северо-западе Китая, в ходе них первая неядерная ракетная бригада произвела успешный пуск двух ракет с новыми боеголовками, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайский телеканал.

Ракеты точно поразили цели, находившиеся в сотнях километров от них, и уничтожили ключевые узлы системы обороны «противника». Этот запуск, как отметил канал, расширил типы новых боеголовок ракетных войск и увеличил возможности ракет с обычной боевой частью, а также наступательный и оборонительный уровень системы ракетных войск.