 

Украинские пограничники начали копать противотанковые рвы на границе с Россией

21.08.2021, 13:52, Новости дня
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На Украине решили дополнительно укрепить границу с Россией в Сумской области с помощью противотанковых рвов, сообщила пресс-служба украинской государственной пограничной службы.

«Пограничники начали мероприятия по дополнительному укреплению украинско-российского участка границы. Пятый пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинско-российского участка государственной границы в пределах Сумской области», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Инженеры начали обустраивать противотанковые рвы на «угрожаемых направлениях».

В июле МВД Украины сообщало, что на границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие. Табельное оружие удалось вернуть. Позже в Службе безопасности Украины проинформировали, что в числе нападавших на украинских пограничников были два сотрудника СБУ.



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