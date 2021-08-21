Украинские пограничники начали копать противотанковые рвы на границе с Россией

На Украине решили дополнительно укрепить границу с Россией в Сумской области с помощью противотанковых рвов, сообщила пресс-служба украинской государственной пограничной службы.

«Пограничники начали мероприятия по дополнительному укреплению украинско-российского участка границы. Пятый пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинско-российского участка государственной границы в пределах Сумской области», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Инженеры начали обустраивать противотанковые рвы на «угрожаемых направлениях».

В июле МВД Украины сообщало, что на границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие. Табельное оружие удалось вернуть. Позже в Службе безопасности Украины проинформировали, что в числе нападавших на украинских пограничников были два сотрудника СБУ.