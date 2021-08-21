 

Советскую инсталляцию с аллеи Героев Небесной сотни перевезли на Майдан и охраняют

21.08.2021, 13:28, Новости дня
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Предметы, которые входят в инсталляцию, оградили металлическим забором. На фото, опубликованных УНИАН, видно, что предметы охраняют мужчины в желтых жилетах.

На Банковой обещали изменить концепцию выставки, которая вызвала возмущение общественности. Однако на Майдан привезли те же экспонаты – советскую мебель, телевизор, отметили журналисты.

Контекст:

В Киеве на аллее Героев Небесной сотни утром 17 августа начали устанавливать декорации с советским интерьером ко Дню Независимости Украины. Судя по фото, которые опубликовал журналист Богдан Кутепов, на аллее успели установить декорации советских автоматов с газировкой, ящик мороженого, детскую машинку и комнаты с советским интерьером. Инсталляция была посвящена быту украинцев в разные эпохи.

Вскоре к инсталляции прибыли неизвестные, которые стали сносить декорации. По словам журналиста Андрея Павловского, это члены “Нацкорпуса”. Во время попытки снести декорации между представителями “Нацкорпуса” и полицией произошли столкновения. Правоохранители задержали восемь активистов, отмечали в “Нацкорпусе” в Telegram.

В музее Революции достоинства сообщили, что знали об инсталляции, о ней с ними договорились устно. Авторы уверяли, что инсталляция должна будет символизировать путь украинцев к провозглашению независимости – со времен Триполья до современности.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал пренебрежением к памяти людей инсталляцию в советском стиле на аллее Героев Небесной сотни. Он дал поручение благоустройству “это все убрать”.

Организаторы инсталляции, “учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами” согласились на демонтаж декораций.

После Революции достоинства и расстрелов активистов 18–20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве обустроили мемориал, чтобы почтить память погибших героев Небесной сотни. Сперва улицу выстлали цветами, потом там стали появляться памятники и мемориальные таблички. Часть улицы выделили в аллею Героев Небесной сотни, которую сделали пешеходной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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