Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram, чтобы рассказывать о жизни в Афганистане

“Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и выражать свои мысли. Поэтому я пришла в Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами людей во всем мире, которые борются за свои основные права”, – пояснила она.

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Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolie)

В своем посте Джоли опубликовала письмо афганской девочки, в его тексте рассказывается, как изменилась жизнь после прихода талибов к власти.

В частности, автор письма опасается, что боевики будут нарушать права женщин, им запретят учиться и работать.

“Некоторые люди говорят, что талибы изменились. Но я так не думаю. Они показали себя в прошлом. Возможно, я не смогу посещать школу, как раньше. Как и 20 лет назад, у нас отнимут свободу и наши права”, – написала девочка.

На момент публикации новости на страницу Джоли в Instagram подписалось 4,8 млн человек.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

В этот период неоднократно фиксировались факты жестокого отношения к женщинам, в том числе забивание камнями и публичные казни. Им приходилось закрывать лицо и появляться на улице в сопровождении родственников-мужчин. Кроме этого, женщины не могли работать, а девочкам не разрешали посещать школы.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

По сведениям американского телеканала NBC News, афганские женщины опасаются “темного будущего” и потери прав после того, как страна перешла под контроль талибов.

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