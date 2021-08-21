 

Названы ранние признаки прогрессирующей болезни Паркинсона

21.08.2021, 13:24, Разное
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Медики рассказали, как определить признаки прогрессирующей болезни Паркинсона. Так, потеря обоняния наблюдается не только при коронавирусе, но и при расстройстве нервной системы.
Одним из самых коварных расстройств нейродегенеративного характера считается болезнь Паркинсона. Главная ее опасность заключается в том, что на начальных стадиях недуг определить крайне сложно. Эксперты назвали признаки, по которым можно определить надвигающуюся угрозу. В первую очередь, это тремор, при котором нарушается двигательная функция, что и вызывает дрожь. Она возникает из-за нарушения сигналов, передаваемых от мозга к нервной системе.

Пациент с развивающейся болезнью Паркинсона ощущает трудности при обычной ходьбе. При этом меняется и сама походка, она становится медленнее, человек волочит ноги. Надвигающуюся проблему видно и по рукам: они при ходьбе не раскачиваются, оставаясь ригидными. Также фиксируются при данном расстройстве замедления движений и телесная скованность. Меняется у больного и почерк, становясь слишком мелким и плотным, со «сжатыми» буквами. Такая микрография объясняется медиками нейродегенеративными разрушениями в центральной нервной системе.

Не может больной и полноценно контролировать свое тело, пациенты ощущают сложности в движениях, им кажется трудным оторвать ноги от земли. При поворотах появляются ощущения окаменелости нижней половины тела.

Наблюдаются при болезни Паркинсона и изменения лицевой мимики. При этом мускулы лица замедляют свое движение и становятся жестче – пациенту сложнее даже моргать глазами. Также следует обратить внимание на безэмоциональность и невнятную речь.

Источник: www.medikforum.ru



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