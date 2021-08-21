 

HDN – с начала года Анталию посетило более 4 млн туристов, почти половина из них — россияне

21.08.2021, 13:22, Новости дня
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В текущем году турецкую провинцию Анталия посетило более 4 миллионов туристов, то есть в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Hürriyet Daily News. При этом почти половина иностранцев, прибывших на популярный курорт, россияне, отмечает издание. Для сравнения, в 2019 году число иностранных туристов, отдыхавших в провинции, составило 14,6 миллиона, обращает внимание газета.


Reuters

Число туристов, прибывающих в Анталию с начала года превысило 4,3 миллиона, пишет HDN. Как отмечает издание, в прошлом году пандемия коронавируса нанесла удар по туристическому сектору в провинции в прошлом году, однако в текущем году отели и другие места размещения в Анталии приняли необходимые меры в рамках Программы сертификатов безопасного туризма, чтобы обеспечить отдыхающим безопасное пребывание в стране на время отпуска.

По данным данным местного управления по туризму , в общей сложности 4,35 миллионов туристов прибыли в провинцию в период с 1 января по 15 августа, несмотря на продолжающуюся вспышку коронавируса во всем мире. Это на 203% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом, как передаёт газета, возглавили список иностранных туристов россияне. За этот период Анталию посетило около 2 миллионов российских отдыхающих.

В середине апреля русские приостановили регулярные и чартерные рейсы с Турцией из-за опасений, связанных с COVID-19, однако после двухмесячного перерыва 22 июня российские туристы снова начали приезжать в Турцию, напоминает издание.

По данным местного управления по туризму, с 1 по 15 августа в Анталию прибыло более 957 тыс. туристов, , что на 203% больше, чем год назад. В течение первых 15 дней августа самолёты в среднем доставляли в Анталию около 64 000 туристов в день. В течение 2020 года Анталия приняла почти 3,3 миллиона иностранных туристов, что составило около 26% всех иностранных туристов, прибывших в Турцию, пишет HDN. Тем временем, в 2019 году число иностранных туристов, отдыхавших в провинции, составило 14,6 миллиона, обращает внимание газета.



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