 

Неизвестному хакеру заплатят 150 тысяч рублей за попытку взлома тестового онлайн-голосования

21.08.2021, 13:18, Разное
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“Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве ищет неизвестного хакера, которому во время тестирования системы электронного голосования 29-30 июля удалось обойти ее алгоритм”, – говорится на официальном сайте столичной ОП.

Программист получит вознаграждение – 150 тысяч рублей. Сообщается, что после входа в систему дистанционного голосования хакер смог отказаться от одного из двух предложенных бюллетеней.

“То есть по аналогии с традиционным голосованием ему удалось испортить бумажный бюллетень, что в электронном формате предполагалось невозможным”, – сказано в сообщении.

Таким образом программист указал на необходимость совершенствования системы. Общественный штаб просит неизвестного специалиста выйти на связь по электронной почте [email protected] В ОП ждут от хакера описания кейса с использованным кодом.

Ранее Венедиктов распределил миллион рублей из призового фонда, выделенного хакерам, участвовавшим в тестовом голосовании. Вознаграждение предназначалось тем, кто сможет взломать систему и оказать влияние на результаты.

Но сделать это никто не смог – деньги распределили между хакерами, указавшими на необходимость доработки системы, и членам технической рабочей группы по развитию системы электронного голосования. Обещанные неизвестному специалисту 150 тысяч рублей – часть призового фонда.



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