Астрологи рассказали, женщинам с какими именами тяжело найти спутника жизни

Какая женщина не мечтает о крепкой семье и простом женском счастье? Но некоторым представительницам прекрасного пола сложнее остальных наладить личную жизнь. А все из-за негативного влияния имени на судьбу своей носительницы.

Александра

Мужская энергетика имени одновременно привлекает и отпугивает парней. В отношениях Александра часто примеряет на себя доминирующую роль, превращаясь из девушки в движущий локомотив. Мужчина чувствует себя неуютно рядом с таким «генералом в юбке». Носительнице данной именоформы неплохо было бы стать мягче и нежнее.

Инга

О такой девушке говорят, что у нее семь пятниц на неделе. Действительно, Инга — натура переменчивая, увлекающаяся. Сегодня она придерживается одного мнения, завтра – другого. Мужчин это раздражает. Носительница такого имени из-за своего непостоянства кажется им слишком легкомысленной. И хотя у Инги много поклонников, мало кто из них решается сделать ей предложение руки и сердца.

Тамара

Личная жизни не стоит у такой женщины в приоритете. Она больше нацелена на построение карьеры. Тамара редко доверяет мужчинам, не может им открыться, часто изводит ревностью. Соответственно, отношения получаются токсичными, мужчины быстро сбегают. Лишь на закате лет Тамара может найти подходящего избранника, чтобы было, с кем встречать старость.

Людмила

Носительницу данной именоформы можно с уверенностью назвать властной и волевой натурой. Такая женщина во всем стремится к идеалу, поэтому обычно предъявляет к избраннику много требований. Завышенные ожидания неизбежно приводят к разочарованиям. Плюс ко всему Людмила невероятно вспыльчивая и эмоциональная, устраивает скандалы и истерики по поводу и без. Это отталкивает от нее мужчин. Носительнице данной именоформы неплохо было бы постараться стать более уравновешенной. Тогда и шансы на то, чтобы найти достойного спутника жизни, значительно увеличатся.

Маргарита

Раздражительность, спонтанность, непредсказуемость, жесткий нрав — ключевые характеристики носительницы данной именоформы. Маргарите гораздо проще поступать импульсивно, под влиянием чувств и эмоций, нежели подключать здравый смысл. Жизнь с такой женщиной — это жизнь как на пороховой бочке, которая в любой момент может взорваться. К мужчинам Маргарита относится как к источнику развлечений. Семейная жизнь не стоит для нее на первом месте. Она не способна на жертвенность, на то, чтобы уступить в чем-то мужчине. По этой причине с ней очень сложно построить гармоничные отношения.