Мнение: Как донат в играх позволяет экономить деньги

Донат и микротранзакции в играх считаются плохой практикой. Соревнование должно быть справедливым, но если один выходит на ринг в перчатках, а второй — с бейсбольной битой, говорить о честной игре уже сложно.

Некоторые игры предлагают покупать чисто декоративные предметы, которые якобы никак не влияют на шансы на победу… однако опыт показывает, что и тут не всё чисто. К примеру, «Активижн» несколько лет назад попалась на горячем — алгоритм незаметно подсуживал тем, кто делал внутриигровые покупки, и мешал тем, кто ничего не покупал. Так как мышление у большинства людей магическое, пользователи быстро понимали, что случайности не случайны, и что им пора раскрывать кошелёк:

https://dtf.ru/flood/11609-activision-zapatentovala-sistemu-matchmeykinga-provociruyushchuyu-igrokov-na-tratu-deneg

Впрочем, в большинстве донатных игр ничего не маскируют. Игрокам говорят в лоб — хотите выигрывать, тратьте настоящие деньги. Или, если речь идёт об играх другого типа — хотите круто выглядеть, тратьте настоящие деньги на декор. Также в популярных играх работает прослойка бустеров — профессиональных игроков, которые могут за умеренную сумму переодеться в вашу форму, чтобы быстро поднять ваш рейтинг.

Проведу аналогию с шахматами. Представьте, что вы можете тратить деньги на следующее:

1. Купить фигуры из дорогого чёрного дерева и использовать их во время турниров.

2. Купить у организаторов турнира дополнительного коня или ладью.

3. Нанять гроссмейстера, чтобы тот записался на турнир под вашей фамилией и сыграл за вас.

Вот это типичный донат в сетевых играх и, полагаю, теперь вы понимаете, почему многие относятся к донату как к абсолютному злу, предлагая полностью его запретить.

Отчасти я разделяю такую позицию. К примеру, индустрия мобильных игр сейчас находится в самом печальном положении — среди залежей донатного мусора найти нормальную игру не так-то просто. Это особенно грустно, так как многие школьники не имеют доступа к большому компьютеру, и вынуждены поэтому портить себе вкус мобильными деньговыжималками. Я бы предпочёл, чтобы донат и внутриигровые покупки были запрещены законодательно, даже если для этого придётся сделать «Доту» платной.

Вместе с тем я не готов настаивать на своей позиции, так как понимаю, что донат в играх — это ещё меньшее из возможных зол.

Большая часть людей тратит деньги совершенно бездумно, спуская на разную ерунду месяцы и годы своего рабочего времени. В США грустно шутят: в 17 лет мне охотно одобрят кредит в 200 тысяч долларов на учёбу на факультете гендерных штудий, однако ни один банк не выдаст мне в 17 лет кредит в 20 тысяч долларов на открытие бизнеса.

Это действительно огромная проблема. Даже бесплатное образование в современном мире зачастую оборачивается бессмысленной растратой драгоценного времени. Когда же речь идёт о том, чтобы купить диплом ценой заработка молодого специалиста за 10 лет… по мне, так это недалеко ушло от практики просверливания черепов народами Южной Америки. Дырка в черепе — глупая и негигеничная затея, однако за неё, по крайней мере, не нужно будет отдавать долг до появления седых волос в бороде.

Впрочем, народ всё равно продолжает брать студенческие кредиты. Логика понятна: поступить в институт, чтобы быть не хуже Sidoroff, хочется уже сейчас, а отдавать кредит надо будет когда-нибудь потом. За это время или ишак умрёт, или эмир, или сам беспечный студент.

Вот ещё одна иллюстрация финансовой грамотности широких народных масс. В 1980-е сеть фастфуда Эй энд Дабл Ю решила отнять часть клиентов у Макдональдса. Сеть объявила, что будет продавать гамбургер в 1/3 фунта дешевле, чем Макдоналдс продаёт гамбургер в 1/4 фунта. Маркетинговая кампания полностью провалилась. Большая часть клиентов думала, что 1/4 фунта больше, чем 1/3.

Дело тут, конечно же, не только в том, что американцы используют дегенеративные единицы измерения. Проблема в уровне современного образования, которое не позволяет среднему жителю планеты, будь то американец или финн, успешно применять школьные знания для решения бытовых финансовых задач.

Представим себе типичного обывателя. У обывателя есть некий круг знакомств, который он считает своим племенем, группой важных для него людей. Это могут быть, например, родственники, сослуживцы, соседи по дому и любимые актёры из телешоу. Обыватель готов тратить деньги, чтобы занять возможно более высокое положение в виртуальной табели о рангах. К примеру, если у Сидорова новый форд фокус, а Петровы только что вернулись из Турции, наш герой захочет купить себе машину примерно той же ценовой категории и съездить на аналогичного уровня курорт. Вертя ключи от машины на пальце и показывая на мобильнике фотографии из отпуска, обыватель будет чувствовать, что он «на уровне», что его статус в порядке. Настроение будут портить те самые актёры из телешоу с их кроссовками за 8 млн рублей, но в целом, меряясь в курилке мощностью двигателя или ценой «ноготков», обыватель будет ощущать себя уважаемым человеком.

Автомобили стоят дорого, поездки в отпуск стоят дорого, новые айфоны стоят дорого. Всё в реальной жизни стоит дорого, так как если бы оно стоило дёшево, им нельзя было бы хвастаться. Пластиковый пакет стоит не дороже 30-50 рублей, поэтому сейчас нельзя, как в советские времена, идти по улице с красивым пластиковым пакетом и наслаждаться завистливыми взглядами прохожих.

Тут-то нам на помощь и приходят сетевые игры. С одной стороны, выкинуть 50 тысяч рублей на крутой нож в Контре — странное решение. Любители таких покупок могут рассказывать нам, что это «инвестиция», и что потом эту кучку пикселей они продадут дороже, однако мы-то с вами знаем, что это не так, и что большая часть покупок такого рода — это в чистом виде убытки для семейного бюджета. Тем не менее дорогой нож в Контре каждую катку привлекать уважительное внимание других игроков. Чтобы добиться такого же эффекта традиционными предметами роскоши, придётся потратить, например, несколько миллионов рублей на автомобиль.

Получается хорошая экономия. Можно ездить на работу на троллейбусе, но всё равно чувствовать себя крутым и богатым человеком, закидывая относительно скромные суммы на счёт в компьютерной игре. Реальную девушку, правда, впечатлить предметами из Контры несколько сложнее, чем спортивным автомобилем, однако и эту обезьянью потребность можно сейчас закрыть при помощи стримерш. Впрочем, это уже совсем другая история.