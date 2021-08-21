«Спутник лайт» разрешили использовать для пожилых

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник лайт» для людей старше 60 лет.

«Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник лайт» у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в РФ более 43 млн человек привиты от коронавируса.

До этого Министерство здравоохранения разрешило клинические исследования комбинации российской вакцины против коронавируса «Спутник лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca.