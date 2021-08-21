 

«Спутник лайт» разрешили использовать для пожилых

21.08.2021, 12:58, Новости дня
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник лайт» для людей старше 60 лет.

«Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник лайт» у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в РФ более 43 млн человек привиты от коронавируса.

До этого Министерство здравоохранения разрешило клинические исследования комбинации российской вакцины против коронавируса «Спутник лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca.



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