 

Названа причина массового задержания прихожан мечети в Котельниках

21.08.2021, 12:58, Новости дня
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Задержание около 600 прихожан в мечети в подмосковных Котельниках было связано с поиском нелегальных мигрантов, сообщил источник в полиции.

«Эти мероприятия были направлены на выявление нелегальных мигрантов», – передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Между тем, Духовное управление мусульман Московской области (ДУМ МО) пытается выяснить в правоохранительных органах причины массового задержания мусульман в мечети.

«Происходила стандартная пятничная молитва, которая проходит во всех мечетях и мусульманских центрах Подмосковья. Именно в эти часы собирается максимальное количество прихожан в неделю. Это очень массовое событие, и пятничная молитва является обязательной для мусульман. Поэтому эти цифры, которые звучат, – про 600 человек – тут ничего удивительного, потому что на молитву собирается много людей. <…> Мы сейчас выясняем, что там, какая причина. Но по прошлому опыту взаимодействия с правоохранителями – никогда причину толком выяснять не удается, проверка проводится и проводится», – сообщил пресс-секретарь религиозной организации Станислав Токарев.

Он добавил, что такие проверки в мечетях и мусульманских центрах Подмосковья проходили и ранее.

«В прошлом тоже бывали проверки мусульманских центров и мечетей, это не в первый раз правоохранители приходят в мечеть или мусульманский центр. Это открытая информация, они есть в открытом доступе. Мы к этому относимся штатно. Силовики уполномочены приходить куда-либо, проверять что-либо, это в их компетенции. Мусульманские общины, мечети – это открытые организации, нам нечего скрывать, мы работаем официально. Поэтому если что-то правоохранители от нас требуют – документы, еще что-то, – мы, конечно, все это предоставляем, никаких препятствий мы не чиним», – отметил Токарев.

Ранее сообщалось, что 20 августа правоохранительные органы задержали для проверки документов 600 человек в мечети в подмосковных Котельниках. Россиян, которые там были, отпустили после проверки паспортов. Иностранных граждан отвезли в отдел полиции, где взяли ДНК-тесты, к ночи всех задержанных отпустили. Со слов адвоката Марии Красовой, оказывавшей юридическую помощь задержанным, ни на кого из них не составили никаких протоколов – ни о задержании, ни о доставлении, ни об административном правонарушении.



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