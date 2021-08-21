Колхозники на море – Личное мнение

Много упрёков заслуживают чёрные дыры нашей эстрады. Кроме одного, пожалуй — они очень деятельные.

То у них Голубой огонёк, то новогодний чёс, то Жара в Баку, а вот теперь и Новая волна подошла вплотную к Краснодарскому краю.



Фото: Соцсети

Звёздный колхоз мог бы остаться дома? Мог. Но шило в заднице и новые наряды не дают покоя — надо выгулять.

Сумка-самолёт за 2,5 миллиона рублей в вытянутых руках Киркорова — именно так я представляла себе Моану с убитым гигантским крабом.

Смотрите, я — Моана! Я победила краба!



Фото: Соцсети

Девочек жалко — стоят в форме Аэрофлота, потеют и тянут улыбки. Деваться некуда, Бедросович рекламирует сумки.

Не отстают от предпенсионеров и подростки — Клава Кока в неглиже и с каким-то красным пятном чуть выше пупка.

Что это — девочка, наконец, созрела? Или пьяную в баре пырнули ножиком? Наряд, быть может, хорош для начала стриптиза, но на сцене, а вместе с рукой в трусах, смотрится неуместно:



Фото: Соцсети

Хочешь засунуть ладошку в трусы — сиди дома. Начались трудные месячные — останься дома. Нет голоса, слуха, качественных песен, прыщи замучили? Да не вылезай ты из дома!

Два моих любимых телеведущих — Лерочка и Андрюша — пришли в обнимку. Бархатный пиджак с гербом, который размером больше, чем у семьи Мальковых на фасаде дома, намекает, что Андрюшка ещё более знатного происхождения:



Фото: Соцсети

Впрочем, остальные выглядят ещё хуже.

Что заставляет людей надевать сразу «всё самое лучшее»? Стиль? Элегантность? Уместность, хотя бы? Не-е-е, не слышали. Цирк-шапито кочует, покупайте билеты!

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