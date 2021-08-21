Колхозники на море – Личное мнение
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Много упрёков заслуживают чёрные дыры нашей эстрады. Кроме одного, пожалуй — они очень деятельные.
То у них Голубой огонёк, то новогодний чёс, то Жара в Баку, а вот теперь и Новая волна подошла вплотную к Краснодарскому краю.
Фото: Соцсети
Звёздный колхоз мог бы остаться дома? Мог. Но шило в заднице и новые наряды не дают покоя — надо выгулять.
Сумка-самолёт за 2,5 миллиона рублей в вытянутых руках Киркорова — именно так я представляла себе Моану с убитым гигантским крабом.
Смотрите, я — Моана! Я победила краба!
Фото: Соцсети
Девочек жалко — стоят в форме Аэрофлота, потеют и тянут улыбки. Деваться некуда, Бедросович рекламирует сумки.
Не отстают от предпенсионеров и подростки — Клава Кока в неглиже и с каким-то красным пятном чуть выше пупка.
Что это — девочка, наконец, созрела? Или пьяную в баре пырнули ножиком? Наряд, быть может, хорош для начала стриптиза, но на сцене, а вместе с рукой в трусах, смотрится неуместно:
Фото: Соцсети
Хочешь засунуть ладошку в трусы — сиди дома. Начались трудные месячные — останься дома. Нет голоса, слуха, качественных песен, прыщи замучили? Да не вылезай ты из дома!
Два моих любимых телеведущих — Лерочка и Андрюша — пришли в обнимку. Бархатный пиджак с гербом, который размером больше, чем у семьи Мальковых на фасаде дома, намекает, что Андрюшка ещё более знатного происхождения:
Фото: Соцсети
Впрочем, остальные выглядят ещё хуже.
Что заставляет людей надевать сразу «всё самое лучшее»? Стиль? Элегантность? Уместность, хотя бы? Не-е-е, не слышали. Цирк-шапито кочует, покупайте билеты!
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Источник: Лена Миро
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