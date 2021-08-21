 

Киркоров, Лобода, Бузова и другие спели песни Билана

21.08.2021, 12:42, Разное
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Фестивальная неделя продолжается. Вечером 20 числа в рамках “Новой волны” состоялся вечер Димы Билана. В декабре артист отпразднует 40-летие, именно к этому был приурочен большой концерт с участием его звездных друзей. Zivert, Ольга Бузова, Теона Контридзе и другие представили свои вариации самых известных песен Билана. Филипп Киркоров исполнил “Химию”, Лобода – “Малыш”, а Шатунов – “Про белые розы”. 

Сцена “Новой волны” для него имеет особое значение. Можно сказать, именно здесь все когда-то и начиналось – в 2002 году юный Дима Билан был одним из конкурсантов и впервые выступал в прямом эфире. Тогда он занял четвертое место и уверен, что это событие сыграло важную роль в его карьере. 

Я понимал: решается моя судьба, – вспоминает Дима. – Волновался страшно, молился перед каждым выходом на сцену. 

Сегодня Дима Билан – один из самых популярных артистов в стране, каждую его песню зал знает наизусть. 

“Мы дружим с Димой уже 20 лет, – рассказала Ольга Бузова. – Прекрасно помню нашу первую встречу. Мне было 16, я жила в Петербурге и принимала участие в одном из его выступлений в качестве модели, как артистка балета. Я тогда взяла у него автограф, а спустя пару лет мы встретились уже на съемочной площадке “Дома-2”, куда Дима приезжал как гость. С тех пор мы отлично общаемся, поэтому я была рада принять участие в юбилейном вечере. Обожаю все его песни, но моя любимая – “Пьяная любовь”. Ее и пела, получилось классно!” 

Светлана ЛободаИгорь и Ольга КрутыеМот с супругой МариейАлександр ПанайотовЮрий ШатуновЛипа ТетеричСергей МазаевТеона КонтридзеАни ЛоракОльга БузоваСергей Лазарев с детьмиЯна РудковскаяКлава КокаArtik&AstiВаня ДмитриенкоЮлианна КарауловаТимур РодригезМари КраймбрериСергей ЖуковКатя ГусеваАлександр Ревва с женой



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