Мнение: Новая категория – привитые заболевшие

Всё больше слышу сообщений отовсюду про самых разных знакомых, которые привились по два раза… и “вдруг” заболели ковидом. Причем каждый раз – столько удивления! “Ну как же так, ведь он же был привит??”

Сейчас, смотрю, и в ФБ впору заводить новую рубрику – с общей жалобой “я честно, как сказали, привилась по два раза – и почему-то заболела”. Действительно – почему? Скоро, по всей видимости, число сообщений по этой теме сравняется с количеством постоянных бодрых отчетов “я пошел и привился спутником”.

Народ, как обычно, в своей массе ничего не знает и, главное, знать не хочет – и воспринимает вакцинацию как некую “волшебную пилюлю” от всех недуг. Но более интересно, почему правительство с упорством барана продолжает всеми способами выкручивать население, загоняя всех на вакцинацию и готовя – не особо скрываясь – принудительную вакцинацию еще и всех детей страны, вплоть до младенцев.

Это ведь при том, что “привитые” точно так же заражаются, болеют и, случается, умирают. Отзомбированные сограждане в этом месте вскидываются – “но привитые умирают крайне редко!!” Прикол однако в том, что ведь и “просто” граждане, без прививок, тоже от ковида умирают крайне редко.

В полностью отвакцинированной Великобритании, которая “одной из первых достигла стадного иммунитета” (тм) – на вчера, т.е. на 20 августа, в день – 37 тыс. “заболевших”. В России на сегодня, как нам официально сообщают, 23,5% полностью отвакцинированных. То есть до “стадного иммунитета по-британски” – как до Пекина одним местом. И при этом количество “заболевших” – 21 тыс. в день. То есть – почти в 2 раза меньше, чем в Британии. При том, что в Британии еще и в 2,5 раза меньше населения. Словом, пятикратный (!) разрыв не в пользу Британии по “заболевшим”.

“Если нет разницы – зачем платить больше?”