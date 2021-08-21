 

Ученые восстановили параметры магнитного поля Земли в период неолита

21.08.2021, 12:36, Новости дня
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Достичь поставленной цели помог анализ археологических находок эпохи неолита, который проводили совместными усилиями ученые из США, Италии и Израиля. Оказывается, в осколках керамики, каменных изделиях и прочих вещах, которыми пользовался древний человек, можно найти данные о земном магнетизме древних времен.

Крошечные кристаллы ферромагнитных минералов содержатся в древних артефактах, поясняют ученые. На них нужная информация записана, как на жестком диске.

Оказалось, в эпоху неолита магнитное поле Земли было примерно на треть слабее, чем сегодня. Усиление начало происходить примерно в 76-м столетии до нашей эры. Затем, около 52-го столетия до н. э. поле немного ослабло, достигнув нынешних уровней.



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