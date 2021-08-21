В Индии разработали технологию получения водорода из пожнивных остатков

Пожнивные остатки вполне могут стать хорошим сырьем для производства водорода. Об этом сообщили ученые из Агаркарского НИИ (Индия), которые также предложили технологию переработки отходов в экологически чистое топливо.

Речь идет о корнях, стеблях и листьях различных сельскохозяйственных культур, которые, как правило, просто запахиваются в землю.

В основе технологии лежит микробная переработка целлюлозы, которой богаты пожнивные остатки. Кроме водорода, из данного сырья моно получать метан, говорят специалисты. Побочным продуктом такого производства становятся подготовленные к использованию органические удобрения. До сих пор еще используют процесс анаэробного сбраживания, однако предложенная в Индии технология эффективнее на 25%.