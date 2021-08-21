 

В Индии разработали технологию получения водорода из пожнивных остатков

21.08.2021, 12:36, Новости дня
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Пожнивные остатки вполне могут стать хорошим сырьем для производства водорода. Об этом сообщили ученые из Агаркарского НИИ (Индия), которые также предложили технологию переработки отходов в экологически чистое топливо.

Речь идет о корнях, стеблях и листьях различных сельскохозяйственных культур, которые, как правило, просто запахиваются в землю.

В основе технологии лежит микробная переработка целлюлозы, которой богаты пожнивные остатки. Кроме водорода, из данного сырья моно получать метан, говорят специалисты. Побочным продуктом такого производства становятся подготовленные к использованию органические удобрения. До сих пор еще используют процесс анаэробного сбраживания, однако предложенная в Индии технология эффективнее на 25%.



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