Данилов о санкциях России: Это лучший подарок к 30-летию Независимости Украины

“Лучший подарок к 30-летию Независимости Украины. Кремль ввел санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это наивысшей наградой и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства”, – отметил Данилов.

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1258052274609020

Секретарь СНБО пообещал оправдать “высокое доверие” и сделать еще больше на своей должности, чтобы “раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии “русского мира” и его агентов влияния в украинской жизни”.

“Как говорят в народе, “чтобы и духу не было”, – заключил он

Контекст:

РФ ввела санкции против Украины 1 ноября 2018 года. Первоначально в списке было 322 физических лица и 68 компаний из Украины. Под санкции попали группа компаний Fozzy Group, Харьковский тракторный завод, агропромышленное предприятие “Нибулон”, госпредприятие “Укрспирт”, предприятие “ДнепрАзот” и другие компании. В санкционный список вошли многие украинские бизнесмены и политики, в том числе бывший глава МВД Арсен Аваков, лидер фракции “Батьківщина” в Верховной Раде Юлия Тимошенко, экс-премьер Арсений Яценюк и другие.

За прошедшие годы санкционный список несколько раз обновлялся. Так, 11 февраля 2021 года правительство России обновило список украинских компаний, против которых введены экономические санкции. В итоговом списке 84 компании.

20 августа Россия добавила в список 73 новых фамилии, в том числе Данилова, главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и украинского омбудсмена Людмилу Денисову. Всего в списке 922 фамилии.

В отношении Украины также действует ряд других санкций РФ, включая эмбарго на ввоз из Украины некоторых видов продовольственных товаров.

Украина ввела санкции против физических и юридических лиц России в 2015 году. Они ежегодно продлеваются, последний раз – в мае 2020 года. Сейчас под ограничениями находятся 377 физических лиц (.pdf) и 235 юридических (.pdf).

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