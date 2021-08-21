 

Витренко заявил, что “Северный поток – 2” не может работать в коммерческих целях

21.08.2021, 12:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Витренко убежден, что этот проект нарушает правила Евросоюза. Газопровод не может быть сертифицирован, отметил глава правления “Нафтогазу”. 

Геополитический проект Кремля нужно остановить, в частности, путем санкций США, добавил он. 

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский поднимет вопрос “Северного потока – 2” во время визита в Соединенные Штаты в конце этого месяца, сказал Витренко. По его словам, президент будет настаивать на введении эффективных санкций против газопровода.

Представитель Европейской комиссии заявил Reuters, что “Северный поток – 2” не является проектом, представляющим общеевропейские интересы. Тем не менее, комиссия стремилась обеспечить работу газопровода “прозрачным и недискриминационным образом” в соответствии с международным законодательством и законодательством ЕС в области энергетики.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отметил, что “Северный поток – 2” готов на 99%. 17 августа радиостанция Deutsche Welle сообщила, что строительство “Северного потока – 2” планируют завершить 23 августа. 

Президент РФ Владимир Путин сказал 20 августа, что для завершения строительства “Северного потока – 2” осталось проложить 15 км трубы по морю.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.07 / В Украине работает более 200 центров массовой вакцинации от COVID-19 – Минздрав

06.05 / Баста успокоил поклонников после объявленной украинскими радикалами «охоты»

26.04 / России предрекли мировое лидерство в производстве «зеленого» водорода

12.10 / Обозреватель Figaro – тирания соцсетей рождает на Западе собственных диссидентов

12.08 / У работников Харьковской прокуратуры обнаружили COVID-19

23.02 / Украинский школьник поругался с военными из-за русского языка

24.12 / Кернес влиял на ситуацию в Харьковской области больше, чем вместе взятые правительство и Офис президента – Рахманин

17.08 / Минобороны Армении и Азербайджана обменялись обвинениями в стрельбе на границе. Ереван сообщил о погибших

18.04 / Российские ученые обучили нейросеть выявлять коронавирус по рентгеновским снимкам

23.04 / Подсчитано количество звезд, состоящих из антиматерии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика