 

Президентский университет в Украине планируют запустить осенью 2023 года

21.08.2021, 12:34, Новости дня
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В соответствии с планом образовательный процесс в вузе должен начаться 1 октября 2023 года. Учебный корпус и апарт-отель для студентов и преподавателей, которые входят в первую очередь строительства, планируют ввести в эксплуатацию до этой даты. Завершить строительство всех объектов президентского университета планируется осенью 2025 года.

“Предусмотрено, что до конца этого года МОН совместно с Минэкономики должны подготовить концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом, который будет действовать при президентском университете”, – уточнили в релизе.

Формирование администрации университета и подготовка уставных документов будет проходить в течение 2022 года.

“К январю 2022 года запланировано сформировать перечень образовательно-научных направлений университета и рабочих групп по направлениям подготовки, а также подготовить перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащение и составления смет”, – сообщили в министерстве.

Конкурс для тех, кто претендует преподавать в вузе, хотят провести до мая 2023 года.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 31 мая на форуме “Украина 30” подписал указ о создании президентского университета.

“Это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего. Которое соберет в одном месте лучших преподавателей и будет учить специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты нашего государства в очень важных приоритетных актуальных направлениях. Направлениях настоящего и завтрашних вызовов”, – заявил глава государства.

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, что по предварительной оценке, строительство президентского университета обойдется в 7,2 млрд грн. Под университет отведут 16 га на ВДНХ. На его территории будут, кроме профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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