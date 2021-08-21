СБУ выявила в Черниговской области мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия

В организации схемы подозревают двоих местных жителей. По версии СБУ, они переделывали травматическое оружие в боевое и восстанавливали образцы устаревших моделей вооружения.

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Мастерскую обустроили на территории частного домовладения. Подозреваемые планировали реализовать готовую продукцию через собственные связи, добавили в СБУ.

Во время обысков удалось изъять взрывчатку, огнестрельное оружие и боеприпасы, отметили в спецслужбе. Правоохранители нашли семь пистолетов “Макаров” и “ТТ”, тротиловую шашку, семь винтовок, более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра, комплектующие элементы, приборы и инструменты для ремонта и переделки оружия.

Изъятые средства поражения направили на экспертизу.

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