 

СБУ выявила в Черниговской области мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия

21.08.2021, 12:34, Новости дня
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В организации схемы подозревают двоих местных жителей. По версии СБУ, они переделывали травматическое оружие в боевое и восстанавливали образцы устаревших моделей вооружения.

https://www.facebook.com/ssu.chernihiv/posts/907340163207681

Мастерскую обустроили на территории частного домовладения. Подозреваемые планировали реализовать готовую продукцию через собственные связи, добавили в СБУ.

Во время обысков удалось изъять взрывчатку, огнестрельное оружие и боеприпасы, отметили в спецслужбе. Правоохранители нашли семь пистолетов “Макаров” и “ТТ”, тротиловую шашку, семь винтовок, более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра, комплектующие элементы, приборы и инструменты для ремонта и переделки оружия.

Изъятые средства поражения направили на экспертизу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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