 

Надежда Сысоева впечатлила поклонников обворожительной фигурой в купальнике

21.08.2021, 12:30, Разное
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Популярная комедийная актриса Надежда Сысоева разместила на своей странице в Instagram пару фотоснимков, демонстрирующих красоты её тела. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы подписчиков.
Фоном изображений из мини-коллажа стали мраморный фонтан с голубой водой и пышная зеленая растительность. Надежда Сысоева, облаченная в слитный купальник серого цвета, присев на коленях на парапет водного сооружения, постаралась придать телу максимально эротичное положение, во всей красе демонстрируя почитателям свою изящную спину, стройные бедра и округлые ягодицы. При этом она полуприкрыла веки и элегантно слегка повернула лицо к камере.

Второй снимок демонстрирует звезду Comedy Woman более крупным планом: красавица, оперев руки на мраморную конструкцию, соблазняющим взглядом смотрит прямо на воображаемого зрителя. “Сейчас бы все отдала, чтобы вот так…” – такой интригующей тирадой сопроводила снимки телезвезда.

Стоит отметить, стройное тело артистки пришлось по душе не всем посетителям микроблога: в частности, некоторые фолловеры посчитали её фигуру слишком худощавой и настоятельно порекомендовали Сысоевой увеличить ежедневный объем потребляемой пищи. Впрочем, абсолютное большинство поклонников, напротив, пришли в восторг от созерцания фотоснимков и сопроводили публикацию изрядным количеством комплиментов, хвалебных эпитетов и “влюбленных” эмодзи.



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