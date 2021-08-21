Актриса Мария Голубкина удивила подписчиков результатом омоложения

Известная актриса Мария Голубкина разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой продемонстрировала подписчикам результаты омоложения лица. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.

Стоит отметить, приемная дочь популярного отечественного актера Андрея Миронова ранее неоднократно заявляла перед публикой, что является приверженкой тенденции естественного старения. Более того, Мария Голубкина с известной долей иронии относится к пластическим операциям, к которым нередко прибегают звезды отечественного шоубиза. Впрочем, от локальных корректировок внешности телезвезда решила не отказываться: она воспользовалась услугами одной из клиник, а наглядные результаты омолаживающей процедуры показала в личном микроблоге.

В частности, на первом из двух снимкой мини-коллажа хозяйка аккаунта показана лежащей на медицинском столе, при этом все её лицо, а также шея и верхняя часть груди покрыты слоем бинтов. Второе изображение позволяет зрителям насладиться “обновленным” видом лица Голубкиной. Оба изображения она предпочла не сопровождать комментирующими тирадами.

Некоторые подписчики поспешили напомнить звезде про её убеждения, однако их визави уточнили, что в данном случае речь идет не о медицинском вмешательстве, а лишь о некоторой корректировке кожи. К слову, часть фолловеров не посчитала нужным “пролистать карусель”, а потому, увидев Марию Голубкину в бинтах, сравнили её процедуру с древнеегипетской муммификации. Большинство же поклонников положительно восприняло публикацию любимицы, отметив существенное улучшение состояния кожи её лица.