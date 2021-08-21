Представлен Sony Xperia 10 III Lite с NFC, IP68, eSIM и камерами, как у Sony Xperia 10 III

Новый смартфон от Sony Xperia 10 III Lite получил NFC, IP68 и камеры, как у Sony Xperia 10 III. При этом у него не будет традиционного приемника для радио, но останется гнездо для наушников.

Очередную новинку анонсировала японская корпорация Sony. Xperia 10 III Lite получил актуальное оснащение и традиционный дизайн. «Облегченная» модификация появится на полках магазинов в конце августа. Стоимость гаджета составит 425 долларов США. За эти деньги покупатель получит устройство, похожее на базовую модель, но без FM-приемника. Зато производитель оставил в девайсе 3,5-миллиметровый разъем для наушников, а также NFC для коммуникаций и бесконтактной оплаты.

Кроме того, Sony Xperia 10 III Lite имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Продуктивность и быстродействие гаджету придает однокристальная система Snapdragon 690 от Qualcomm. Ее дополняют 6-гигабайтный модуль оперативной памяти и флэш-накопитель на 64 гигабайт. При этом в аппарате предусмотрена установка только одной сим-карты, но владелец может воспользоваться функцией встроенной карты eSIM.

Объективы основной камеры Sony Xperia 10 III Lite тоже, как у базовой версии, пара 8-мегапиксельных и один на 12 миллионов точек. Фронтальный датчик имеет разрешение 8 мегапикселей. Дисплейная панель диагональю 6 дюймов выполнена по технологии OLED. Батарея объемом 4,5 тысячи мА•ч поддерживает быструю 30-ваттную зарядку.

Источник: 3dnews.ru