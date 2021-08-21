Сразу несколько ярких теней на веках и другие модные тренды в осеннем макияже

Что же модно будет осенью в макияже? Тренды мы рассмотрим в нашей статье. Отметим, что все они будут с нами как минимум до весны. Подобная информация не может ни радовать. Итак, перейдем непосредственно к трендам.

Мультитени

Сиреневый, оранжевый, желтый и розовой – все эти оттенки можно сочетать в одном мейкапе. Мегахит сезона – это радужный макияж.

Бордовая помада

Несколько лет сочный оттенок был не в моде, но сейчас все меняется. Этой осенью данный тон будет в тренде.

Макияж без макияжа

Следующий тренд понравится тем, кто не любит глубокие оттенки. На пике популярности тотальный нюд. Не забудьте после расчесать брови.

Кошачий глаз

Нарисуйте стрелки. Они станут трендом следующей осени. Отметим, что стрелки могут быть любые (графические, острые или же четкие).

Блестки

Этой осенью использовать их будет модно. Приклейте голографические блестки к скулам либо же векам. При этом не стоит красить ни губы, ни веки, так как акцент делается не на них.

Красно-оранжевая помада

Если же вам кажется, что ярко-красный – это скучно, то обратите внимание на морковные оттенки. С помадой такого тона ваши губы будут выглядеть просто очаровательно!

Синяя подводка

Абсолютным хитом на эту осень среди возможных вариантов подводки для век стал именно яркий синий цвет.

Лавандовые тени

Тени такого оттенка были модны в 90-х. Но сейчас они в тренде. Их можно сочетать с более нежными тонами. Надеемся, что сочетание голубых теней с розовой помадой все-таки не вернется в моду.

Глянцевый блеск

Этой осенью стоит забыть про матовые помады. Им следует сказать: «До свидания!» В моде глянцевый блеск, особенно в оттенках манго и персика.

Цветная тушь

В моде цветная тушь самых разных тонов. Выбирайте для себя подходящий оттенок, в зависимости от цвета глаз. Это может быть как зеленая, синяя, так и голубая, и фиолетовая тушь.

Ягодные оттенки

Вы считаете, что бордовая помада для вас – это перебор? Тогда обратите внимание на другие тона. Например, супермодными будут цвета вишни и малины.

Глянцевые тени и помада

Хотелось бы отметить, что в этом сезоне визажисты пришли к выводу, что можно использовать много блеска. Если раньше считалось, что либо глаза, либо губы, то сейчас все изменилось. Сейчас настало время не сдерживать себя. Поэтому смело используйте глянцевые помаду и тени.

Заключение

Теперь вам известно, какие веяния в макияже будут модными этой осенью. Владея данной информацией, можно создать поистине стильный мейкап. Поэтому выбирайте для себя интересный тренд и не бойтесь экспериментировать!