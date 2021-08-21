 

Соловьев назвал признание «Дождя» иноагентом ударом по «прозападной элите»

21.08.2021, 12:04, Новости дня
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на признание телеканала «Дождь» иноагентом, указав, что это удар по «прозападному крылу в российской элите».

Соловьев написал в Telegram, что «признание телеканала «Дождь» иностранным агентом (это) тяжелейший удар по «либеральному», а по факту прозападному крылу в российской элите, еще не так давно находившемуся у власти».

«Это удар по одному из информационных штабов провалившейся попытки переворота 2011-2012 годов и свидетельство того, что время неприкасаемых прошло. Поэтому так и дергаются кукловоды, исполнители и несостоявшиеся бенефициары тех событий», – добавил он.

Напомним, телеканал «Дождь» и Istories fonds включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России. После выяснилось, что «Дождь» получил не менее 3,7 млн рублей из-за рубежа.



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