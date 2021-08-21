 

Посольство отреагировало на данные о «попросившем убежище» россиянине в Японии

21.08.2021, 12:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российское посольство в Японии выясняет обстоятельства вокруг гражданина России, который, по информации местных СМИ, якобы попросил политического убежища у японских властей.

«В связи с появившейся в японских СМИ информацией об обратившемся к местным властям российском гражданине, который якобы попросил политического убежища, сообщаем, что посольство РФ в Японии и генконсульство РФ в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств», – подчеркивается в заявлении посольства в Facebook.

Напомним, в Токио трое агрессивных граждан Японии попытались проникнуть на территорию посольства России, заявив, что из-за их антиамериканских убеждений им нужно «политическое убежище».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.03 / Ермак: Конкретный план мирного урегулирования – на столе. Россия должна сказать, готова ли она идти путем установления мира на Донбассе

04.02 / “Встречаю свои 39 в лучшем состоянии”. Брежнева покривлялась для фото

03.08 / Названы российские звезды шоу-бизнеса с самым высоким доходом

02.02 / Депутат ОПЗЖ купил бизнес-центр “Парус” в Киеве – СМИ

16.04 / Компания Fiat презентовала фургон Ducato

30.12 / Компания Xiaomi представила флагманский роутер по цене 90 долларов

11.12 / Путин поддержал идею об ответственности за дискриминацию россиян за рубежом

23.05 / Информация о «минировании» аэропорта Шереметьево оказалась ложной

28.05 / Президент Бразилии просит суд признать карантин неконституционным

01.10 / Сенаторы просят Трампа ввести санкции против России из-за отравления Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика