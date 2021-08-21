Посольство отреагировало на данные о «попросившем убежище» россиянине в Японии

Российское посольство в Японии выясняет обстоятельства вокруг гражданина России, который, по информации местных СМИ, якобы попросил политического убежища у японских властей.

«В связи с появившейся в японских СМИ информацией об обратившемся к местным властям российском гражданине, который якобы попросил политического убежища, сообщаем, что посольство РФ в Японии и генконсульство РФ в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств», – подчеркивается в заявлении посольства в Facebook.

Напомним, в Токио трое агрессивных граждан Японии попытались проникнуть на территорию посольства России, заявив, что из-за их антиамериканских убеждений им нужно «политическое убежище».